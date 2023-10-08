Kırklareli'nden kısa kısa Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar ilçesinde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi Halil Alp Çelebi Caddesi'nde yürütülen kaldırım düzenleme ve asfalt hazırlık çalışmalarını inceledi.

Ekiplerden bilgi alan Talay, çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirtti.

İlçenin dört bir yanını yeniden inşa ettiklerini ifade eden Talay, altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

- Doğal gaz çalışması

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, GAZDAŞ ekiplerince Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devlet Mahallesi'nin en kısa zamanda doğal gaza kavuşacağını ifade eden Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Durak Mahallesi'ne 10 Ekim Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.