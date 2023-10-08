Lüleburgaz'da ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşıma, taksi ve öğrenci servisi ücretlerinde yeni tarife oluşturulduğu belirtildi.

Taksilerde açılış ücreti 30 lira, kilometre başına artış 20 lira olarak belirlenirken, kısa mesafe ulaşım ise 60 liraya yükseltildi.

Şehir içi toplu taşıma ücreti sivil 15, öğrenci 13 liraya yükselirken, öğrenci servislerinde ise aylık ücret en düşük 1100, en yüksek 1550 lira olarak belirlendi.

Öğrenci servislerinde 15 kilometreyi aşan her bir kilometre için 22 lira, rehber personel bulundurulması zorunlu araçlarda da 300 lira ek ücret alınacak.

Tarife, 16 Ekim Pazartesi'den itibaren geçerli olacak.