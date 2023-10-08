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        CHP Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi

        CHP Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:57 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:09
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        CHP Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi
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        CHP Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen CHP 38. İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kırklareli 23 ve 24. Dönem Milletvekili Turgut Dibek'in divan başkanlığını yaptığı kongrede, faaliyet raporu ve mali rapor okundu.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, kongrede yaptığı konuşmada, yeni yönetim listesi hazırlık sürecinde kendisinin de aralarında olduğu 11 belediye başkanının görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü.

        Belediye başkanlarının seçilmiş insanlar olduğunu belirten Özalp, listede tüm ilçelerden bir üye ya da kongre delegesi olması gerektiğini kaydetti.

        Bu sırada bazı partililer Özalp'e tepki göstererek konuşmasını sonlandırmasını istedi.

        İl başkan adayı Bora Terzi'nin müdahalesi ile tartışma sona ererken, tek listeyle seçime gidilen kongrede 506 delegeden 328'i oy kullandı.

        Kongrede 317 oy alan Terzi il başkanlığına seçildi. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

        Terzi, konuşmasında, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke genelinde yaşadıkları başarısızlığın herkesi çok üzdüğünü, umutsuzluğa ve karamsarlığa sürüklediğini belirtti.

        Bu karamsar havanın yeni heyecan ve köklü değişimlerle çözüleceğinin farkında olduklarını ifade eden Terzi, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.

        Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının ön seçim ile belirlenmesinin kural haline getirilmesi gerektiğini aktaran Terzi, şöyle devam etti:

        "Üyede karşılığı olmayan bir adayın seçmende de karşılığı olamaz. Önümüzde yerel seçimler var. Belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi seçeceğiz. Bu noktada birden fazla aday adayı olan belediye başkanlıkları için mutlaka ön seçim sandığını oraya getireceğiz. Belediye meclisi üyelikleri ve il genel meclisi üyelikleri için de mutlaka ön seçim yapacağız. Görevini başarı ile yapan, halkın teveccühünü kazanmış hiçbir belediye başkanı ve meclis üyesi ön seçimden korkmasın."

        Kongreye CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğu, Edirne Milletvekili Baran Yazgan, belediye başkanları ve partililer katıldı.

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