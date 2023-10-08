GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Üsküp beldesinde bir ağaç işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına polisin toplumsal olaylara müdahale aracı da (TOMA) destek verdi. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Fabrikadaki bir kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 23 saatlik çalışması ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölge soğutma çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.