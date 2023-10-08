Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 07:38 Güncelleme: 08.10.2023 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Üsküp beldesinde bir ağaç işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına polisin toplumsal olaylara müdahale aracı da (TOMA) destek verdi. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

        Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Fabrikadaki bir kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 23 saatlik çalışması ile söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölge soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Devreye 2 golle girildi!
        Devreye 2 golle girildi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Arkadaşını 27 kez bıçakladı
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        CHP Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi
        CHP Kırklareli İl Başkanlığına Bora Terzi seçildi
        Lüleburgaz'da ulaşım ücretlerine zam yapıldı
        Lüleburgaz'da ulaşım ücretlerine zam yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize'de hibe destekli kanola tohumları çiftçilere teslim edildi
        Vize'de hibe destekli kanola tohumları çiftçilere teslim edildi
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına kat...
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına kat...
        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı