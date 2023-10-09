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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:24
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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Edirne Bayırı mevkisinde hasat edilen buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 5 dönüm alan ile bir bağ evinin bahçesindeki tarım aletleri zarar gördü.

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