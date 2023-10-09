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        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:36
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        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği radyoaktif ilaç taşıyan araç İl Sağlık Müdürlüğü Nükleer Tıp Merkezi bahçesinde devrildi.

        Bunun üzerine araçta KBRN sızıntısı meydana geldi.

        Sızıntıdan etkilenen sürücü ile diğer görevli çevreden geçen başka bir aracın sürücüsü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Özel kıyafetli ekipler hastanenin acil servisi girişinde biyolojik ve radyasyon tehlikesi nedeniyle acil müdahale çadırı kuruldu.

        Ekipler tarafından sızıntıdan etkilenen iki kişi kimyasaldan temizlendikten sonra müşahede çadırına alındı.

        Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

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