Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 09.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:03
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.