Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Baruthane Sokak'ta devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

        Demirköy'ün her gün geliştiğini ifade eden Gün, belediye hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        Ekiplerin çalışmalarını hızla yürüttüğünü anlatan Gün, en kısa sürede yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Ney kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince ney kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, ney kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

        Kursun 16 Ekim 2023-14 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezine müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

        - Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaret

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

        Özefsun, Akdemir ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Proje koordinatörü Yağmur Özkan ile Adalet Erez İlkokulu Müdürü Cihat Çevrim'i makamında kabul etti.

        Akdemir, ziyarette Özefsun'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Ziyarette devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Akdemir, "1 ilçe 18 proje" çalışmasını anlattı.

        Özefsun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde köylere içme suyu sağlayan tesislerin elektriği güneş enerji...
        Kırklareli'nde köylere içme suyu sağlayan tesislerin elektriği güneş enerji...
        Kırklareli Üniversitesinde yeni akademik yıl başladı
        Kırklareli Üniversitesinde yeni akademik yıl başladı
        Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
        Lüleburgaz'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Lüleburgaz'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü