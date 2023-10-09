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        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:44
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        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu anıta çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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