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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:24
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 8 sikke, dedektör, çapa, 8 bin 506 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ile şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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