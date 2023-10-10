Lüleburgaz'da ailelere destek programı sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin 293 bebeğine destek verdiklerini bildirdi.

Destek programını 2021 yılında uygulama başladıklarını ifade eden Gerenli, destek programı kapsamında 306 bin 436 bez, 4 bin 712 ek gıda paketini teslim ettiklerini belirtti.

Destek programından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerektiği aktaran Gerenli, başvuruda bulunan vatandaşlar hakkında yapılacak sosyal incelemenin ardından destek paketinden yararlandırılacağını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 12 Ekim Perşembe günü Babaeski ilçesine bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.