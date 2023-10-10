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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Çorluspor 1947'yi mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:31
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Çorluspor 1947'yi mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.

        Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi Tuna Tarım Kırklarelispor, Özgür Can Özcan'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamadı.

        Tuna Tarım Kırklarelispor, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.

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