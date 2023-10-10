Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde okulun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde okulun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Okulun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Okul yönetimi dumanları fark etmesi sonrası itfaiyeye haber verdi, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesini sağladı.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
        Kırklareli'nin süt ürünleri eğitimli ellerde lezzet bulacak
        Kırklareli'nin süt ürünleri eğitimli ellerde lezzet bulacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı
        Kırklareli'nde baraj suyu çekilince Çağlayan Köprüsü ortaya çıktı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı