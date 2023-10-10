Kırklareli'nde okulun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Giriş: 10.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:31
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Okulun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Okul yönetimi dumanları fark etmesi sonrası itfaiyeye haber verdi, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesini sağladı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.