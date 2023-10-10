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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:24
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Okulun çatısında yangın çıktı. Okul yönetimi dumanları fark etmesi sonrası itfaiyeye haber verdi, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesini sağladı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        - Eğitim öğretime bir süre ara verildi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kayamakamı Salih Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, İl Jandarma Komutanına Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz itfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

        Ardından okul binasında incelemede bulunan Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

        Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16.00'da çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi.

        Çatıda tadilat sırasında yangının çıktığını ifade eden Ekici, okulda eğitim öğretime bir süre ara verildiği kaydetti.

        Okulun gerekli tadilatın ardından eğitime açılacağını anlatan Ekici, "Çatımız tamimiyle yanmış durumda, çocuklarımızı güvenli şekilde okuldan çıkardık, bir can kaybımız yok. Büyükkarıştıran'a, Kırklareli'mize ve milletimize geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede okulu tamir edeceğiz ve tekrar eğitim öğretime açacağız." diye konuştu.

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