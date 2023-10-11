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        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:13
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        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

        Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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