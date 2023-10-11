"Hayalperest Dahiler", gelecek yıl da TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te "Deneyap Makeathon Yarışması"nda birinci olan Kırklarelili "Hayalperest Dahiler" gelecek yıl düzenlenecek olan yarışma için çalışmalara başladı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te "Deneyap Makeathon Yarışması"nda birinci olan Kırklarelili "Hayalperest Dahiler" gelecek yıl düzenlenecek olan yarışma için çalışmalara başladı.

İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST'te "Hayalperest Dahiler" takımı "Enerji Verimliliğine Teknolojik Çözümler" temalı yarışmada "Su İsrafı Kontrol Sistemi" Projesi ile birincilik elde eden Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin takımında yer alan Berra Sezer, Rana Açar, Zehra Pınar Eligül ile Emirhan Vatansever, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılmak için hazırlıklarına başladı.

Öğrencilerden Zehra Pınar Eligül, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim aldığını söyledi.

TEKNOFEST'e katılmanın kendileri için büyük bir heyecan olduğunu ifade eden Eligül, "Çünkü oraya gidilmesi çok zordu ve çok fazla aşamadan geçiyorsunuz. Orada birincilik almak çok büyük bir şerefti çünkü Cumhuriyet'in 100. yılına özeldi ve bu bizi ayrıca gururlandırdı." dedi.

Yarışmada birincilik elde ettiklerini hatırlatan Eligül, projeleri ile su tasarrufu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Bundan sonraki hedeflerinin uluslararası başarılar elde etmek olduğunu anlatan Eligül, "Orada o duyduğu tarif etmek imkansız. Orada olabilmek ve orada birinci olabilmek sizin için anlam verilemeyen çok güzel bir duygu. Ben bu kadar çok bizi izleyen insanın olacağını tahmin etmiyordum. Bu kadar bizi destekleyen ve seven insanı, sadece bunları bile orada görmek bizi çok fazla gururlandırdı ve çok sevindik."

Kız çocuğu olduğu içinde kendini ayrı bir şanslı hissettiğini dile getiren Eligül, 4 kişilik takımda 3 arkadaşının kız olduğunu ifade etti.

Kadınların daha detaycı düşündüklerini ifade eden Eligül, "Biz böylelikle daha çok ayrıntıya odaklandık, çoğu kısımda daha çok biz rol aldık. Detaycı olmamız bence bu projede birinciliğe iten en büyük özelliklerimizden biriydi."

- "TEKNOFEST İzmir çok güzel bir heyecandı"

Takımda yer alan Rana Açar da TEKNOFEST'e katılmanın çok güzel bir heyecan olduğunu belirtti.

Yapay zeka mühendisi olmak istediğini ve bununla ilgili eğitimler aldığını ifade eden Açar, Deneyap'ta kaliteli zaman geçirdiğini kaydetti.

Eğitmenlerinin kendilerine yazılım, kodlama, robotik ve tasarım gibi bilgiler verdiğini dile getiren Açar, "Burada bilgi birikimimize bilgi katıyoruz. TEKNOFEST İzmir çok güzel bir heyecandı. Bundan sonraki hedefimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmak ve TUBİTAK projelerinde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Birinci olunca çok sevindik gözlerimiz doldu"

Öğrencilerden Berra Sezer de Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne arkadaşının tavsiyesi ile katıldığını anlattı.

Eğitimlerin kendisine katkısının çok olduğunu anlatan Sezer, "İleride elektronik mühendisi olmak istiyorum. İzmir'e gittiğimize ben çok sevindim. Birinci olmayı aslında ilk sunumu yaptıktan sonra düşündük. Çünkü çoğu kişi beğenmişti sunumumuzu. Birinci olunca çok sevindik gözlerimiz doldu. Çok mutluyduk, tarif edilemez bir duygu." dedi.

Proje geliştirilmeyi istediklerini bildiren Sezer, gelecek yıl da TEKNOFEST'e katılmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.