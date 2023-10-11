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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

        Çanakcıoğlu, Yıldız Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Öğrencilerin etkinliklerine katılan Çanakcıoğlu, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

        Çanakcıoğlu, daha sonra Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret etti.

        - Kaymakam Özdemir'den köy ziyareti

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Özdemir, Aksicim ve Develi köylerini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceleyip, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da bir araya gelen Özdemir, istekleri dinledi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi 8 Kasım Caddesi'ndeki çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada yol yapım çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

        Ekiplerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Talay, "Üst yapıda yüzde 80'lere ulaştık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Daha konforlu bir ilçeye ulaşmak noktasında söz vermiştik. 2022 kasım ayında başladığımız çalışmaları bir yılda tamamlamayı hedeflemiştik. Bu doğrultu da hummalı çalışıyoruz. İlçemizi güzelleştiriyoruz ve Pınarhisarlı hemşerilerimizin hak ettiği noktaya getiriyoruz." diye konuştu.

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