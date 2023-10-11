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        Kırklareli'nde emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde kendilerini "hakim" olarak tanıttıkları emekli öğretmen çiftin ziynet eşyaları ve parasını dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:23
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        Kırklareli'nde emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde kendilerini "hakim" olarak tanıttıkları emekli öğretmen çiftin ziynet eşyaları ve parasını dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İ.K. ile S.K. çiftinin telefonda kendilerini "hakim" olarak tanıtan kişilere 750 bin lira değerindeki altınları ile 150 bin lira teslim ettiği bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin 26 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından çiftin ziynet eşyası ile paralarını alan şüphelilerin İ.A. ile Z.S. olduğu tespit edildi.

        2 şüpheli ekiplerin takibiyle İstanbul'da yakalanarak Kırklareli'ne getirildi.

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