Kırklareli'nde özel güvenlik görevlileri bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda görevli güvenlik görevlilerine genel kolluk, güvenlik hukuku, etkili iletişim ve öfke kontrolü gibi konularda bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitimler ile öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmalarının sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

- Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzurevi sakinlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli yaşlılara genel trafik kuralları, yaya önceliği, trafik ışıkları gibi konularda bilgi verdi.

trafik güvenliği eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

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