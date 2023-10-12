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        Lüleburgaz'da çıkan anız ve çöplük yangınları söndürüldü

        Lüleburgaz'da anız ve çöplük yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:26
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        Lüleburgaz'da çıkan anız ve çöplük yangınları söndürüldü
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        Lüleburgaz'da anız ve çöplük yangını söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ahmetbey beldesi yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında bazı ağaçlarda zarar gördü.

        Öte yandan ilçeye bağlı Celaliye köyündeki çöplük alanında da çıkan yangına ekipler müdahalede bulundu.

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