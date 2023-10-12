Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü
Babaeski'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 12.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:34
Babaeski'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Müsellim Köyü'nde Nefise S'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.