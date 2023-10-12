AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması

AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İsmail Alayayla, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini belirtti.

Alayayla, İsrail'in, Gazze şeridine düzenlediği saldırılara ilişkin AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı binası önünde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırısı sonucu 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluştuğunu ifade eden Alayayla, Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakılarak yaşam koşullarının her geçen daha da kötüleşmesine neden olduğunu bildirdi.

Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Alayayla, "Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin hele hele sivilleri ve sivil yerlerşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze'de ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını arttırması gerekmektedir." diye konuştu.

Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü dile getiren Alayayla, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatılma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."