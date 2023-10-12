Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Demirköy'de traktörle kooperatif binasına çarpan sürücü yaralandı

        Demirköy'de üretici kadınlar kooperatif binasına çarpan tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirköy'de traktörle kooperatif binasına çarpan sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demirköy'de üretici kadınlar kooperatif binasına çarpan tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Fatih Caddesi'nde Adem Topiç yönetimindeki 39 ABK 872 plakalı tomruk yüklü traktör, kontrolden çıkarak üretici kadınlar kooperatif binasına çarptı.

        Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kooperatif binasında hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
        Duvarları tuval yapan kadın, yerleştiği köyü rengarenk süsledi
        Duvarları tuval yapan kadın, yerleştiği köyü rengarenk süsledi
        Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız ve çöplük yangınları söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız ve çöplük yangınları söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Emekli öğretmen çifti dolandıran 2 şüpheli yakalandı
        Emekli öğretmen çifti dolandıran 2 şüpheli yakalandı