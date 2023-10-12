Demirköy'de traktörle kooperatif binasına çarpan sürücü yaralandı
Demirköy'de üretici kadınlar kooperatif binasına çarpan tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
Demirköy'de üretici kadınlar kooperatif binasına çarpan tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Fatih Caddesi'nde Adem Topiç yönetimindeki 39 ABK 872 plakalı tomruk yüklü traktör, kontrolden çıkarak üretici kadınlar kooperatif binasına çarptı.
Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kooperatif binasında hasar oluştu.