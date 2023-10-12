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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerine başladı.

        Çanakcıoğlu, ilçeye bağlı Poyralı ve Erenler köylerini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

        Köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Çanakcıoğlu, vatandaşların isteklerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

        - Akademik kurul toplantısı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

        Rektör Yardımcsı Prof. Dr. Nurettin Aka başkanlığında Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven, Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Tören ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kesici ile akademik personel katıldı.

        Ergüven, konuşmasında fakültesi 2010 yılında 40 öğrenci ve 3 öğretim üyesi ile öğretime başladığını hatırlattı.

        Kırklareli Üniversitesinin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Ergüven, fakültede öğrenci sayısının 801'e yükseldiğini belirterek, "Halihazırda 23 öğretim elemanımız ve 801 öğrencimiz ile fakülte olarak üniversitemizin daha çok parlaması ve ışıldaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Toplantıda, önceki dönem faaliyet raporları ile yeni planlamalar görüşüldü.

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