Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde mısır ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi

        Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde mısır ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.

        Kırklareli Ziraat Odasında gerçekleştirilen komisyon toplantısına, Kırklareli Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Çango, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkan Vekili Selçuk Çamlıca, Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, Vize Ziraat Odası Başkanı Savaş Arda, Pınarhisar Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kenar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı katıldı.

        Çamlıca başkanlığında yapılan toplantıda, komisyonca biçerdöver hasat fiyatları dekar başına mısırda 300 lira, çeltikte ise 700 lira olarak belirlendi.

        Çamlıca, kararın hayırlı olmasını diledi.

        Belirlenen fiyatlara katma değer vergisinin de dahil olduğunu ifade eden Çamlıca, komisyon tarafından belirlenen fiyatın tarla sahibi ile biçerdöverci arasındaki anlaşmaya bağlı olmakla birlikte istişari mahiyetinde olduğunu belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Demirköy'de traktörle kooperatif binasına çarpan sürücü yaralandı
        Demirköy'de traktörle kooperatif binasına çarpan sürücü yaralandı
        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'ndan Filistin açıklaması
        Duvarları tuval yapan kadın, yerleştiği köyü rengarenk süsledi
        Duvarları tuval yapan kadın, yerleştiği köyü rengarenk süsledi
        Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Babaeski'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız ve çöplük yangınları söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız ve çöplük yangınları söndürüldü