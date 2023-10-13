Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 bin 543 makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 kilogram tütün, 5 sigara doldurma makinesi, 33 litre içki, 127 gram esrar, 10 gram metamfetamin,4 gram skunk, 8 gram kenevir, hassas terazi ile dedektör ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.