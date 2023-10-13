Kırklareli'nde emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde kendilerini "hakim" olarak tanıttıkları emekli öğretmen çiftin ziynet eşyaları ve parasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İrtibat kurdukları emekli öğretmen çifti, kendilerini hakim olarak tanıtıp dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltında tutulan şüpheliler İ.A. ile Z.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 11 Ekim Çarşamba günü İ.K. ile S.K. çiftinin telefonda kendilerini "hakim" olarak tanıtan kişilere 750 bin lira değerindeki altınları ile 150 bin lira teslim ettiği bilgisine ulaşmış ve şüpheli İ.A. ile Z.S'yi gözaltına almıştı.