Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluştu

Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Valilik bahçesinde düzenlenen fidan dikim töreninde, Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyetin ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Ekici, "Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Cumhuriyetimiz nice 100 yıllara genç ve dinamik bir şekilde bizim ona sahip çıkmamız ile birlikte ilerleyecek ve güçlenecek." dedi.

Daha sonra Vali Ekici, kurum müdürleri ve öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Program kapsamında il genelinde de çeşitli yerlere fidanlar dikildi.