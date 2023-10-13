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        Kırklareli'ne kaçak büyükbaş hayvan getiren besiciye 57 bin 182 lira ceza kesildi

        Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 57 bin 182 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:21
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        Kırklareli'ne kaçak büyükbaş hayvan getiren besiciye 57 bin 182 lira ceza kesildi
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        Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 57 bin 182 lira idari ceza uygulandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, ilçe girişinde jandarmayla yaptıkları çalışmada, bir kamyondaki 12 büyükbaş hayvanı tespit etti.

        El konulan hayvanlar, mezbahalarda kestirildi. Etler, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

        Besiciye 57 bin 182 lira idari ceza uygulandı.

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