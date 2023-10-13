Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

        Edirne'de Eski Cami'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Eğitim Birim Başkanı Ömer Bozkurt basın açıklamasında İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli'nin şehit edildiğini belirtti.

        İsrail ablukası nedeniyle Filistin vatandaşların yıllardır zulüm altında olduğunu ifade eden Bozkurt, "Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı." dedi.

        Bir süre slogan atan grup dağıldı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde cuma namazı vaazında İl Müftüsü Yusuf Eviş, Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

        Cuma namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

        Tekbir getiren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

        Tekirdağ'da da Namık Kemal Üniversitesi Tatbikat Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Kırklareli'ne kaçak büyükbaş hayvan getiren besiciye 57 bin 182 lira ceza k...
        Kırklareli'ne kaçak büyükbaş hayvan getiren besiciye 57 bin 182 lira ceza k...
        Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluşt...
        Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 2023 fidan toprakla buluşt...
        Kırklareli'nde emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutu...
        Kırklareli'nde emekli öğretmen çifti dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutu...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı