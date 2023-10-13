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        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:32
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        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        Sürücülerin ihtara uymaması üzerine yola kapan atılarak lastikleri patlatılan araçlar durduruldu.

        Araçlardan inerek kaçmaya çalışan 18 göçmen ile göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçısı 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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