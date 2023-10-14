Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde eylül ayında 206 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde eylül ayında 206 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Eylül tarihlerinde meydana gelen 297 olaya müdahale edildi.
Bunlardan 84'ü kişilere karşı, 27'si mal varlığına karşı, 20'si topluma karşı, 11'i millete ve devlete karşı, 143'ü takibi gereken ve 12'si çeşitli kabahat olayına karıştı.
Bu kapsamda 206 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 100'ü aydınlatıldı.
Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 164 şüpheli yakalandı.
- Yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
Vize ilçesinde yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimde 26 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.
Denetimde 9 sürücüye 49 bin 554 lira cezai işlem uygulandı.