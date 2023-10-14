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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde öğrenci velilerine İçişleri Bakanlığınca sürdürülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" ile "Narko Nokta" projeleri hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde öğrenci velilerine İçişleri Bakanlığınca sürdürülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" ile "Narko Nokta" projeleri hakkında bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler 9 ayda 45 bin 336 kişiye projeler hakkında bilgi verdi.

        - Hız ihlal tespit sistemleri faal hale getirildi

        Kırklareli'nde bazı güzergahlarda hız ihlal tespit sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce, şehirlerarası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak hızdan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nin faal hale getirildiği belirtildi.

        Hız ihlali yapan sürücülere idari yaptırım cezasının uygulanmaya başladığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

        "Hız koridorunun bulunduğu güzergahlarda sürücülerin bilgilendirilmesi adına gerekli işaretlemeler hız koridorlarının girişlerine asılmıştır. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde, sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları gerekmektedir."

        - Polislerden anaokulu öğrencilerine ziyaret

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Yayla Ayçiçeği Anaokulu öğrencilerini ziyaret eden ekipler öğrencilerle bir süre boyama yaptı.

        Polisler daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdi.

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