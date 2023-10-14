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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezi ile iki okulda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:08
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezi ile iki okulda incelemede bulundu.

        Vali Ekici, ilk olarak Sosyal Dayanışma Merkezini gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Kursiyerlerle sohbet eden Ekici, ardından Tevfik Fikret Ortaokulu ile Vali Faik Üstün İlkokulunda incelemede bulundu.

        Ekici, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip istekleri dinledi.

        Eğitimdeki başarının artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Ekici, eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

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