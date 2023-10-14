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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü öğreticilerine oryantasyon eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü öğreticilerine oryantasyon eğitimi verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen eğitimin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

        Eğitimde olgunlaşma enstitülerinin vizyon ve misyonu ile usta öğreticilerin çalışma sistemleri hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

        - Yol yapım çalışması

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Halil Alp Çelebi Caddesi'nde tamamlanan çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada yol yapım çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

        Yenilenen yollarla ulaşım konforunun arttığını bildiren Talay, ilçenin her noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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