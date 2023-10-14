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        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:58
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        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 8 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

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