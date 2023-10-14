Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 14.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:58
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 8 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.