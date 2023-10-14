Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadeleye özel harekat polisinden destek

Kırklareli'nde 500 polisin katılımıyla düzensiz göçle mücadele için denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından kente 100 özel harekat polisi sevk edildi. Ekipler kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı. Tedbir amaçlı uygulama noktalarına kapan kuruldu.

Ekiplerin denetimleri 24 saat esasına göre bir süre daha devam edecek.