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        Kırklarelili köy kadınları "kışlık yiyecek" mesaisinde

        Istranca Dağlarının eteklerinde kış şartlarının sert geçtiği Kırklareli'nde köylü kadınlar kışın tüketecekleri yiyecekleri imece usulüyle hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:54
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        Kırklarelili köy kadınları "kışlık yiyecek" mesaisinde
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        Istranca Dağlarının eteklerinde kış şartlarının sert geçtiği Kırklareli'nde köylü kadınlar kışın tüketecekleri yiyecekleri imece usulüyle hazırlıyor.

        Kadınlar bugünlerde "kışlık yiyecek" telaşıyla yoğun günler geçiriyor.

        Kış koşullarında zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde birçok evin bahçesinde bir araya gelen kadınlar kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

        Pomakça şarkı ve türküler de seslendiren kadınlar peçkanın (yemek pişirmede kullanılan fırın) sıcağı karşısında tarhana, kuskus, salça, turşu, erişte ve yufka gibi ürünleri hazır hale getiriyor.

        - Kışlık yiyecekler imece usulü hazırlanıyor

        Köy kadınlarından 76 yaşındaki Sabiha Yıldırım, AA muhabirine, temmuz ayında başladıkları kış hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kış hazırlıklarını imece usulü yaptıklarını anlatan Yıldırım, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu vurguladı.

        Köyde yardımlaşmanın şehir hayatına göre daha fazla olduğunu anlatan Yıldırım, "Birbirimize yardım ediyoruz. Hazırlıklarımızı yaparken ise Pomakça türlüler seslendiriyoruz. Gençlere bu imece geleneğini öğretiyoruz. Biz yaşlanıyoruz, yarın öbür gün biz gideceğiz bu gençler bu gelenekleri bilmezseler ne yapacaklar. Onlara bu geleneği öğretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kış hazırlıkları yaparken komşularla birlik ve beraberliklerinin de güçlendiğini anlatan Yıldırım, bu geleneğin artık birçok yerde olmadığına dikkat çekti.

        Kışlık ürünleri hiçbir zaman hazır almadıklarını anlatan Yıldırım, "Köyde herkes kendi ürününü kendi yapıyor. Hazır aldığın zaman mesela mağazalardan tadı yok. Ama kendi yaptığında ev yapımı tadı var. Her şeyini biliyorsun, usulünü biliyorsun yumurtasını, suyunu koyuyorsun ne yapacağını biliyorsun. Onun için kendimiz yapıyoruz. Daha iyi bizim için sağlıklı."

        Mürvet Gürses ise imece geleneğinin halen köylerinde devam ettiğini söyledi.

        Kışlık ürün mesailerinin eylül ayı sonuna kadar süreceğini dile getiren Gürses, "Birgün başka bir komşuya, bir gün başka komşuya hep imece usulü beraber yapıyoruz. Mesela o arkadaşa yaparken ondan yemek de yiyoruz, çay, kahve içiyoruz. Sohbetlerimiz çok, şarkı türkü de söyleniyor." dedi.

        Yaz geldiğinde dört gözle sonbaharı bekledikleri belirten Gürses, çok keyifli zaman geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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