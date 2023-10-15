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        Kırklareli Valisi Ekici, üretim sahasında incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, petrol ve doğal gaz üretim sahasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:30
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        Kırklareli Valisi Ekici, üretim sahasında incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, petrol ve doğal gaz üretim sahasında incelemede bulundu.

        Lüleburgaz Hamitabat petrol ve doğal gaz üretim alanlarını gezen Ekici, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den bilgi aldı.

        Yürütülen faaliyet ve çalışmaları değerlendiren Ekici, daha sonra Lüleburgaz Kuleli-4 TPAO-TPIC sondaj kulesi alanını gezdi.

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