Lüleburgaz'da 9 ayda 30 bin ton inşaat atığı geri dönüştürüldü

Lüleburgaz ilçesinde inşaat yıkımında oluşan beton atıklar geri dönüştürülüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, inşaat ve yıkıntı atıklarını geri kazanım tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geri kazanım tesisini 2021 yılında kurduklarını ifade eden Gerenli, doğa ve çevre tahribatına karşı geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Geri dönüştürülebilen tüm malzemeleri tekrar değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Gerenli, inşaat yıkımlarında oluşan beton atıkları da geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

Son 9 ayda 30 bin ton beton atığını geri kazandıklarını anlatan Gerenli, "Bu sayede geri dönüştürdüğümüz atıkları da dolgu malzemesine dönüştürdük. İnşaat ve yıkıntı atıklarının yarattığı çevre kirliliğine son verdik. Böylece hem tasarruf ediyor hem de atıkları geri dönüştürüyoruz. Bu yıl geri dönüşüm sayesinde 7 milyon lira tasarruf ettik." diye konuştu.