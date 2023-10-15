Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, halk pazarı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, halk pazarı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

        Pazar esnafıyla sohbet eden Bayram, beraberindeki Belediye Başkanı Recep Gün ile birlikte esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

        Her fırsatta esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade eden Bayram, vatandaş odaklı hizmetleri arttıracaklarını belirtti.

        - Yol yapım çalışması

        Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

        İlçe Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Kışlaaltı Sokak'ta devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

        Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü belirten Gün, en kısa sürede yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - "Hoş Geldin Bebek" projesi

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

        Vatandaşın her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ilçe halkının mutluluk ve hüznünü paylaştıklarını belirtti.

        Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da 9 ayda 30 bin ton inşaat atığı geri dönüştürüldü
        Lüleburgaz'da 9 ayda 30 bin ton inşaat atığı geri dönüştürüldü
        Pehlivanköy'de çeltik hasadı kontrolü yapıldı
        Pehlivanköy'de çeltik hasadı kontrolü yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Ekici, üretim sahasında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici, üretim sahasında incelemede bulundu
        Kırklarelili köy kadınları "kışlık yiyecek" mesaisinde
        Kırklarelili köy kadınları "kışlık yiyecek" mesaisinde
        Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadeleye özel harekat polisinden destek
        Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadeleye özel harekat polisinden destek