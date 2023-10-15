Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, halk pazarı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Pazar esnafıyla sohbet eden Bayram, beraberindeki Belediye Başkanı Recep Gün ile birlikte esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen göstereceklerini ifade eden Bayram, vatandaş odaklı hizmetleri arttıracaklarını belirtti.

- Yol yapım çalışması

Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

İlçe Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Kışlaaltı Sokak'ta devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü belirten Gün, en kısa sürede yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Hoş Geldin Bebek" projesi

Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Vatandaşın her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ilçe halkının mutluluk ve hüznünü paylaştıklarını belirtti.

Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.