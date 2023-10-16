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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, dezavantajlı öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, dezavantajlı öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Vali Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Tevfik Fikret Ortaokulu öğrencilerini ikametlerinde ziyaret edip sohbet etti.

        Ailelerin isteklerini de dinleyen Ekici, dezavantajlı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine devam etmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

        - İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, çiftçileri ziyaret etti

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kadın çiftçileri ziyaret etti.

        Karaca, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde tarhana, turşu, yufka, erişte gibi kışlık gıda üretimi yapan kadınların çalışmalarını bir süre izledi.

        Kadınlara üretme verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Karaca, kadınların her alanda başarılı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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