Kırklareli'nde asayiş
Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Müsellim köyünde İ.Ö'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Anız yangını
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Karaağaç köyünde buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 8 dönüm alan ile bir bağ evinin bahçesindeki tarım aletleri zarar gördü.