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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

        KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka'nın başkanlığında Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven, eğitim öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Ergüven, 2010 yılında 40 öğrenci ile eğitime başlayan fakültelerinde şuan 801 öğrenci bulunduğunu söyledi.

        - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi denetlendi

        İl Sağlık Müdürlüğünce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesini denetlendi.

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Nilgün Sema Çomaklı ve denetim ekibi acil serviste denetimde bulundu.

        Çomaklı, acil servisi gezerek Başhekim Çağdaş Derdiyok'tan bilgi aldı.

        Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Çomaklı, çalışmaları inceledi.

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