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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:21
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite hakkında Sarıçam'a bilgi verdi.

        Sarıçam da üniversitenin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Ziyarette KLÜ Genel Sekreteri Ahmet Şimşek'te hazır bulundu.

        - Emlak danışmanlığı sınavı yapıldı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) "Sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı" gerçekleştirildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 16 kursiyer katıldı.

        KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verdiklerini bildirdi.

        Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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