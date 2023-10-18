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        Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik özel harekat polisleri desteğinde uygulama yapıldı

        Kırklareli'nde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:17
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        Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik özel harekat polisleri desteğinde uygulama yapıldı
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        Kırklareli'nde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akalar, Yayla ve Doğu mahallelerinde yapılan "Narko Alan" uygulamasına aralarında özel harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 250 polis katıldı.

        Havadan dronla destek sağlanan ve yaklaşık 3 saat süren denetimde 10 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi.

        Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

        Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.

        Denetimde herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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