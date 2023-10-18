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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde kargo aracı görüntüsü verilen kamyonetin kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:39
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde kargo aracı görüntüsü verilen kamyonetin kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

        Polis ekipleri, Kofçaz ilçesinde bir kargo firmasına ait etiket ve logoların bulunduğu kamyonetten şüphelenerek durdurdu.

        Kamyonetin kasasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.

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