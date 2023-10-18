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        Kırklareli'nde motosikletle "insan kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıla kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde motosiklet ile "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:10
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        Kırklareli'nde motosikletle "insan kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanığa 8 yıla kadar hapis istemi
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        Kırklareli'nde motosiklet ile "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Emre E. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Emre E'nin bir düzensiz göçmeni motosiklet ile Edirne'den Kırklareli'ne kadar getirmek için 3 bin lira karşılığında anlaştığı ve polislerce Kofçaz ilçesinde yakalandığı belirtildi.

        Emre E'nin iddianamede yer alan ifadesinde, paraya ihtiyacı olduğu için suçu işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.

        İddianamede, sanık Emre E'nin "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

        Sanığın yargılanmasına 24 Kasım'da başlanacak.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3 Eylül 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan motosikletteki sürücü Emre E. ile düzensiz göçmen kovalamacayla yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmen polisteki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, Emre E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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