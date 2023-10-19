Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demirköy'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe, Belde ve Köy Muhtarları Derneği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törene Belediye Başkanı Recep Gün ile muhtarlar katıldı.

        - Başkan Talay'dan serada inceleme

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, seracılık ve üretim merkezini ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Seracılık ve üretim merkezi gezen Talay, sebze üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yeni sezon mahsullerini incelediklerini ifade eden Talay, modern tarım yöntemleri ile daha fazla verim ve kalite sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Talay, yerel tarımın gelişimine katkı sağladıklarını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Beypınar ve Çukurpınar, Lüleburgaz ilçesinin Kayabeyli köyleri ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 20 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den Muhtarlar Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den Muhtarlar Günü mesajı
        Kırklareli'nde köpek yavrusunu eziyet ederek öldüren sanığa 6 ay 20 gün hap...
        Kırklareli'nde köpek yavrusunu eziyet ederek öldüren sanığa 6 ay 20 gün hap...
        Kırklareli'nde "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı
        Kırklareli'nde "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı
        Kargo şirketine ait görünümlü kamyonda 58 kaçak göçmen yakalandı
        Kargo şirketine ait görünümlü kamyonda 58 kaçak göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde motosikletle "insan kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanığa...
        Kırklareli'nde motosikletle "insan kaçakçılığı" yaptığı iddia edilen sanığa...
        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı