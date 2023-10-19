Demirköy'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe, Belde ve Köy Muhtarları Derneği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene Belediye Başkanı Recep Gün ile muhtarlar katıldı.

- Başkan Talay'dan serada inceleme

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, seracılık ve üretim merkezini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Seracılık ve üretim merkezi gezen Talay, sebze üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeni sezon mahsullerini incelediklerini ifade eden Talay, modern tarım yöntemleri ile daha fazla verim ve kalite sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Talay, yerel tarımın gelişimine katkı sağladıklarını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Beypınar ve Çukurpınar, Lüleburgaz ilçesinin Kayabeyli köyleri ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 20 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.