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        Vize'de arılı kovan tespit çalışmaları yapıldı

        Vize'de arılı kovan desteklemesinden yararlanan üreticilere yönelik arılı kovan tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:10
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        Vize'de arılı kovan tespit çalışmaları yapıldı
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        Vize'de arılı kovan desteklemesinden yararlanan üreticilere yönelik arılı kovan tespit çalışması yapıldı.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı 8 köyde faaliyet gösteren 92 arıcıya ait 5 bin 400 kovanı kontrol etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, yaptığı açıklamada, mevcut arı potansiyelinin daha etkin kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca arılı kovan desteği projesinin 2008 yılında başlattığını ifade eden Gürsu, ilçede 92 arıcının desteklemeden yararlandığını söyledi.

        Gürsu, denetimlerin süreceğini kaydetti.

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